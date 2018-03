Shutdown évité, Trump signe la loi budgétaire mais menace le Congrès

Le président américain Donald Trump, le 28 février à la Maison Blanche. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Plus jamais ça. A l’issue d’un psychodrame, le président américain Donald Trump a finalement promulgué vendredi la loi de financement de l’Etat fédéral, évitant ainsi un « shutdown », une fermeture des services de l’Etat. Non sans se plaindre amèrement du compromis élaboré par le Congrès entre sa majorité et l’opposition démocrate, à hauteur d’un budget de 1.300 milliards de dollars, dont 700 milliards rien que pour la Défense.

NEW: Pres. Trump on signing omnibus spending bill: "There are a lot of things that I'm unhappy about in this bill...I will never sign another bill like this again." https://t.co/AOcvn1OXF7 pic.twitter.com/fNZYRrDrhS — ABC News (@ABC) March 23, 2018

« J’ai signé la loi », a déclaré le dirigeant depuis la Maison Blanche, mettant fin au suspense sur une éventuelle paralysie du gouvernement fédéral. « Je ne signerai jamais une autre loi comme celle-ci », a-t-il aussitôt averti, dénonçant le procédé accéléré de navette parlementaire qui a accouché en quelques heures d’un monstre de plus de 1.500 pages « que personne n’a lu », selon Donald Trump.

Le président septuagénaire avait stupéfié toute la classe politique le matin même en menaçant, d’un tweet, de mettre son veto à la loi adoptée par le Congrès à majorité républicaine.

La question des sans-papiers toujours pas réglée

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018

« J’envisage un VETO de la loi de dépenses en raison du fait que les plus de 800.000 bénéficiaires de DACA ont été complètement abandonnés par les démocrates (même pas cités dans la loi) et que le MUR FRONTALIER, dont nous avons désespérément besoin pour notre défense nationale n’est pas totalement financé », avait tweeté le dirigeant.

Daca est un programme de permis de séjour temporaires pour de jeunes clandestins, créé par Barack Obama et supprimé en septembre dernier par l’actuel président, qui avait mis au défi le Congrès de voter une réforme migratoire à la place. Mais majorité et opposition n’ont jamais pu trouver un terrain d’entente, et les démocrates peuvent pour l’instant jouer la montre alors que la justice a bloqué l’annulation du programme par Donald Trump.

Le président n’a également obtenu que 1,6 milliard pour construire des clôtures ou en rénover quelques dizaines de kilomètres, loin des 25 milliards qu’il avait un temps réclamés.