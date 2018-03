Enquête sur la Russie: L'avocat n°1 de Donald Trump démissionne

A-t-il été viré ou a-t-il claqué la porte ? Ça dépend des versions. Ce qui est sûr, c’est que John Dowd, l’avocat qui supervisait la défense de Donald Trump dans l’enquête du procureur Robert Mueller sur la Russie, a démissionné, jeudi. « J’aime le président et je lui souhaite bonne chance », a déclaré le juriste à CNN.

Selon des sources du New York Times, Dowd a décidé d’arrêter les frais car « Donald Trump ignorait de plus en plus ses conseils ». L’avocat plaidait en effet pour que le président américain coopère avec le procureur et ne l’attaque pas publiquement – ce que Donald Trump fait avec insistance depuis une semaine sur Twitter. Selon le Washington Post, le président américain n’avait plus confiance dans la stratégie de son avocat.

L’ironie de l’affaire, c’est que la rumeur courait depuis un moment. Il y a 11 jours, Donald Trump avait crié à la fake news, jurant qu’il était « TRES content » de ses avocats John Dowd, Ty Cobb et Jay Sekulow.

The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and.....