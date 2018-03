Texas: Le poseur de bombes, qui s'est suicidé, a laissé une «confession vidéo»

Un agent du FBI devant un bureau FedEX à Austin, le 20 mars 2018. — Reshma Kirpalani/AP/SIPA

Dans cette apparente « confession » vidéo, il décrit les différences entre les bombes qu’il a fabriquées, qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin et dans sa région, a annoncé la police mercredi soir.

L’homme, dont les motivations ne sont toujours pas clairement établies, a été identifié par les autorités comme étant Mark Anthony Conditt, âgé de 23 ans. Il serait à l’origine de cinq explosions de colis piégés qui ont terrorisé la ville texane depuis le début du mois. Une sixième bombe artisanale, qui ne s’est pas déclenchée, a aussi été retrouvée dans le secteur.

Une vidéo de 24 minutes

Son téléphone contenait un enregistrement vidéo « de 24 minutes où il parle de ce qu’il a fait. Je classifierais ça comme une confession », a annoncé mercredi soir le chef de la police de la ville, Brian Manley. « Dans cet enregistrement, le suspect décrit les six bombes qu’il a fabriquées avec un niveau de détails tel qu’il spécifie clairement les différences entre les six bombes », a-t-il ajouté.

Depuis la première explosion, le 2 mars, plusieurs centaines d’agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du « poseur de bombes en série ». Le président Donald Trump, qui avait dénoncé des actes perpétrés par des « malades », a félicité la police mercredi matin. « LE POSEUR DE BOMBES PRESUME D’AUSTIN EST MORT. Beau travail de la police et de tous ceux impliqués », a-t-il écrit sur Twitter.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

« Je pense que tout le monde respire mieux ce matin », a affirmé le maire d’Austin, Steve Adler, même si « l’enquête n’est pas encore terminée ».

« Conservateur » et homophobe

Les motivations du suspect, identifié notamment grâce aux images de vidéosurveillance d’un bureau FedEx à Austin, restent inconnues. Les premières victimes étaient noires ou hispaniques, faisant craindre un acte raciste. Mais la quatrième explosion dimanche soir a blessé deux hommes blancs, faisant pencher la police pour des cibles aléatoires.

Selon le quotidien Houston Chronicle, Mark Conditt était issu d’une famille religieuse et avait été scolarisé à domicile avant de fréquenter brièvement un lycée public. Plusieurs médias ont fait état d’un blog datant de 2012 qui lui était attribué, où il se décrivait comme « conservateur ».

Il dénonçait également le mariage gay, estimait que l’homosexualité n’était « pas naturelle » et se déclarait en faveur de la peine de mort. Mais pour l’un de ses anciens amis, Jeremiah Jensen, Conditt n’avait rien d’un « psychopathe ». « C’était un penseur, un mec très intelligent mais que pas grand monde ne comprenait », a-t-il expliqué à la radio NPR, ajoutant qu’il l’avait fréquenté en 2012 et 2013. A cette époque, a-t-il dit, « Mark était marrant et heureux la plupart du temps ».