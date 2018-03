GAFA: La Commission européenne propose une nouvelle taxe contre les géants du Web

L'Union européenne a lancé mercredi une offensive pour mieux taxer les géants du Net, dont Facebook éclaboussé par un scandale sur la protection des données, sur fond de menace de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

>> A lire aussi : Scandale Facebook: Des internautes appellent à quitter le réseau social après la polémique Cambridge Analytica

Ce projet de la Commission européenne consiste notamment à taxer le chiffre d’affaires des géants d’Internet : « Nos règles mises en place avant l’existence d’Internet ne permettent pas (…) d’imposer les entreprises numériques opérant en Europe », a martelé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, pointant un « trou noir » fiscal « qui s’agrandit toujours plus », lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

9 of the world's top 20 companies are now digital, compared to 1 in 20, ten years ago.

We want to make the most of this trend, while ensuring that digital companies also contribute their fair share of tax. #FairTaxation pic.twitter.com/PBOcR2rTRs