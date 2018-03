VIDEO. Etats-Unis: Psychose autour d'un poseur de bombes en série après un sixième incident en moins d'un mois

Un policier sécurise la zone après l'explosion d'un nouveau colis piégé, le 20 mars 2018. — SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Il y a comme un sentiment de psychose à Austin au Texas. Depuis le début du mois, des colis piégés explosent dans la ville. Les autorités, persuadées que ces attaques proviennent d’une seule et même personne, se lancent dans la traque d'un «serial bomber».

Dans la soirée, la police d’Austin a fait état d’une nouvelle explosion, avant de préciser qu’il s’agissait en fait d’un engin incendiaire, mettant fin à l’alerte. « Ce n’était pas une bombe qui se trouvait dans le colis, mais plutôt un engin incendiaire. Pour l’instant, nous n’avons aucune raison de penser que cet incident est lié aux précédents colis piégés », a-t-elle écrit sur Twitter. Un homme d’une trentaine d’années a été hospitalisé pour « des blessures potentiellement graves mais qui n’engagent pas son pronostic vital », selon les secours.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders — Austin Police Dept (@Austin_Police) March 21, 2018

Deux morts dans ces attaques

Tôt mardi matin, l’explosion d’un colis piégé a fait un blessé léger dans un centre de tri de FedEx à Schertz, près de San Antonio, à une heure d’Austin. Quatre autres engins explosifs ont détoné depuis début le début du mois, tous à Austin, la capitale de cet Etat du sud du pays, faisant deux morts et quatre blessés. « Les attentats à la bombe à Austin sont terribles », a déclaré le président à la presse à Washington, en qualifiant le ou leurs auteurs de « gens malades ». « Nous devons les retrouver aussi vite que possible », a-t-il ajouté.

.@POTUS mourns for victims of the recent bombings in Austin. We are monitoring the situation, federal authorities are coordinating w/ local officials. We are committed to bringing perpetrators of these heinous acts to justice. There is no apparent nexus to terrorism at this time. — Sarah Sanders (@PressSec) March 20, 2018

Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi les « malades » à l’origine de plusieurs attentats à la bombe au Texas. La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, avait indiqué plus tôt qu’il n’existait « pas de lien apparent avec le terrorisme à ce stade ».

Des cibles « aléatoires » ?

Les autorités semblent convaincues que les cinq explosions sont liées. Le FBI et des centaines de policiers locaux traquent un poseur de bombes en série, pour l’heure sans succès. La police avait d’abord évoqué la piste de crimes racistes après les trois premières explosions, toutes les victimes étant noires ou hispaniques, mais la quatrième explosion, dimanche soir, a blessé deux hommes blancs, laissant penser aux enquêteurs que les cibles visées étaient « aléatoires ».

Elle a aussi révélé un nouveau mode opératoire, le colis de dimanche ayant été déclenché par un fil alors que les bombes dissimulées dans des paquets étaient jusque-là déposées directement devant les habitations des victimes.

Cela suggère que l’auteur possède « un niveau supérieur de sophistication et de qualification » que précédemment envisagé, a expliqué mardi le chef de la police d’Austin, Brian Manley, lors d’une séance du conseil municipal. L’explosion de Schertz « nous apporte un nouvel élément, l’engin allait être envoyé par un service de livraison et non plus livré à la main », a-t-il ajouté. La récompense promise par la police contre un indice est toujours de 115.000 dollars.