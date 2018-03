VIDEO. Etats-Unis: Coups de feu dans un lycée du Maryland, deux blessés, le tireur décédé

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Des coups de feu ont été tirés dans un lycée de la ville de Great Mills, dans le Maryland, à 90 minutes de la capitale des Etats-Unis, selon le shérif et le district scolaire.

Deux lycéens ont été blessés dans cette fusillade, tandis que l’auteur de la fusillade est décédé, a déclaré le shérif Tim Cameron. C’est un agent de sécurité de l’école qui a stoppé le tireur après un échange de coups de feu, a expliqué le shérif. La lycéenne est dans un état critique et le deuxième blessé est dans un « état critique mais stable », a précisé le shérif.

Dès le début de l’incident, le lycée a été mis en confinement, un exercice régulièrement répété dans toutes les écoles aux Etats-Unis, où les fusillades sont fréquentes. Le lycée de Great Mills compte quelque 1.600 élèves âgés de 14 à 18 ans.

Les images des télévisions locales montraient de nombreuses voitures de police devant un grand bâtiment de briques rouges. Selon le témoignage d’un lycéen sur la chaîne CNN, donné par téléphone, les coups de feu ont été tirés peu après le début des cours mardi vers 8 heures. « En ce moment la police passe de classe en classe » et « bientôt nous serons escortés en dehors de l’école », a raconté Jonathan à CNN.

Statement on Maryland's St. Mary's County Public Schools website: "There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow." pic.twitter.com/j7YPd9YWI2