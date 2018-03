Etats-Unis: Coups de feu dans un lycée du Maryland près de Washington, plusieurs blessés dont le tireur

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Des coups de feu ont été tirés dans un lycée de la ville de Great Mills, dans le Maryland, à 90 minutes de la capitale des Etats-Unis, selon le shérif et le district scolaire.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6

Le quotidien Baltimore Sun évoquait le nombre de trois blessés, dont le tireur, mais pas de mort, citant un porte-parole du Comté de St Mary's, où se trouve le lycée. L'établissement était en confinement mais aucune information n'était dans l'immédiat disponible sur l'origine des coups de feu ou si l'incident a fait des victimes. «La situation est sous contrôle», selon les autorités scolaires du comté de St Mary's. Le lycée de Great Mills compte quelque 1.600 élèves âgés de 14 à 18 ans.

Les images des télévisions locales montraient de nombreuses voitures de police devant un grand bâtiment de briques rouges. Selon le témoignage d'un lycéen sur la chaîne CNN, donné par téléphone, les coups de feu ont été tirés peu après le début des cours mardi vers 8 heures. «En ce moment la police passe de classe en classe» et «bientôt nous serons escortés en dehors de l'école», a raconté Jonathan à CNN.

Statement on Maryland's St. Mary's County Public Schools website: "There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow." pic.twitter.com/j7YPd9YWI2