Vienne est la ville qui offre la meilleure qualité de vie au monde (loin devant Paris)

Vienne, the place to be ? Selon l’étude 2018 du cabinet Mercer, pour la neuvième année consécutive, la capitale autrichienne reste la ville au monde offrant la meilleure qualité de vie.

Vienne est notamment plébiscitée « pour la sécurité qu’elle procure à ses habitants » mais aussi « l’efficacité de ses transports en commun et la diversité de ses structures culturelles et récréatives », arrive en tête de ce classement. Elle est suivie par Zurich, Auckland et Munich.

Les villes européennes plébiscitées

Sur les 10 premières places du classement, qui en compte 231, huit sont par ailleurs occupées par des villes européennes. Ces dernières « offrent toujours l’une des meilleures qualités de vie au monde et demeurent des destinations de premier choix pour les expatriés en mission », relève Mercer.

D’après le cabinet américain, les villes des marchés émergents rattrapent néanmoins les meilleurs élèves du classement, à la faveur des investissements réalisés ces dernières décennies « dans les infrastructures, les centres de loisirs et le logement ».

Paris, mauvais élève

Côté français, Paris chute encore cette année, passant de la 38e à la 39e place, tandis que Lyon rétrograde de la 39e à la 40e place. La capitale française « reste néanmoins bien classée, au regard de sa taille », explique Aude Besnaïnou, de Mercer France, qui rappelle que « les villes les mieux classées sont en général des villes de taille moyenne ».

Paris bénéficie ainsi de bonnes performances côté infrastructures, tant en termes de transports que de loisirs, et en ce qui concerne la variété des biens de consommation disponibles. Concernant la salubrité (gestion des ordures, pollution atmosphérique…) en revanche, la capitale tricolore n’arrive qu’à la 67e place, loin derrière Honolulu (1re), Helsinki et Ottawa (2e ex-aequo).