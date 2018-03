L’actrice Ellen Barkin accuse Terry Gilliam après ses propos controversés sur #MeToo

L’actrice Ellen Barkin a accusé le réalisateur Terry Gilliam d’avoir eu un comportement sexuellement abusif envers elle dans un ascenseur, après les propos controversés du cinéaste décrivant le mouvement #MeToo comme « la loi de la meute ».

>> A lire aussi : Le studio Weinstein annule les accords de confidentialité qui empêchaient les victimes de parler

« Mon conseil, durement appris : n’entrez jamais dans un ascenseur seule avec Terry Gilliam », a tweeté ce week-end la comédienne américaine de 63 ans, qui a collaboré avec le Britannique en 1998 pour Las Vegas Parano.

My hard won advice: never get into an elevator alone with terry gilliam

Lundi, elle a encore écrit sur le réseau social : « d’après Terry Gilliam, "Weinstein a été exposé parce que c’est un connard qui s’est fait beaucoup d’ennemis", pas parce qu’il a agressé ou violé plus de 80 femmes ». « Qu’est-ce que vous défendez quand vous attaquez un mouvement dont le but est de protéger les femmes ? », a-t-elle encore ajouté, sans citer de nom.

According to terry gilliam ... “weinstein was exposed because he is an asshole and made a lot of enemies”,

not because he molested or raped over 80 womem.#MeToo