Inde: Un livre pour enfants liste Adolf Hitler parmi les grands leaders «qui vont vous inspirer»

Un éditeur indien fait face à une polémique ce week-end après la découverte d’un portrait d’Adolf Hitler dans l’un de ses livres sur les grands leaders politiques destiné aux enfants.

Barack Obama, Gandhi, Nelson Mandela et… Adolf Hitler. Cherchez l’erreur. Dans un livre pour enfants appelé « Leaders » imprimé par B. Jain Publishing Group, onze portraits de leaders ont été dressés, choisis en fonction de leur « dévouement en faveur de leur pays et de leur peuple ». Parmi eux, celui du chancelier allemand, responsable de la mort de millions de Juifs en Europe.

C’est le centre Simon Wiesenthal, du nom d’un survivant autrichien de la Shoah et chasseur de nazis qui a découvert l’ouvrage. « Dédié à l’amélioration des pays et des peuples ? Adolf Hitler ? Cette description devrait faire pleurer de joie les nazis et leurs héritiers racistes néonazis », a déclaré Rabbi Abraham Cooper, doyen de l’institution dans un communiqué. Le centre a demandé le retrait du livre des rayons et du site internet de l’éditeur.

Mein Kampf, un best-seller

Annshu Juneja, l’un des responsables de l’impression, a déclaré au New York Times qu’Hitler a été choisi parmi les grands leaders à cause « de ses talents de dirigeant et ses discours qui ont influencé les masses ». « Il ne s’agit pas de sa façon de se conduire, de ses opinions, de savoir si c’était un bon leader ou un mauvais, mais nous essayons de montrer à quel point il était puissant en tant que leader », indique la maison d’édition, qui n’avait à ce jour jamais reçu de plaintes concernant le contenu du livre paru en 2016.

Dans certaines parties d’Asie, les atrocités commises par les nazis sont encore peu connues et Adolf Hitler y est identifié comme un puissant dirigeant. Son livre Mein Kampf figure d’ailleurs parmi les best-sellers dans le pays.