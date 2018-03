Etats-Unis: Un garçon de 9 ans tue sa grande sœur dans une dispute pour une manette de jeux

La tragédie serait partie d’une dispute pour un jeu vidéo. Un jeune garçon de 9 ans a tué par balle sa sœur de 13 ans, samedi dans le Mississippi (sud des Etats-Unis), rapporte l’agence Associated Press.

BREAKING: Monroe Co. Sheriff Cecil Cantrell confirms the girl shot in the head Saturday afternoon has died. | @wtva9news pic.twitter.com/H0cQKZTrvP