VIDEO. Un acrobate du Cirque du soleil décède après une chute sur scène

Le Cirque du Soleil, en mai 2015 à Milan — SIPANY/SIPA

Un acrobate du Cirque du soleil est décédé samedi soir après une chute sur scène lors d’un spectacle à Tampa, en Floride, a annoncé dimanche le géant du divertissement basé à Montréal.

L’artiste, Yann Arnaud, a fait une chute alors qu’il exécutait un numéro de sangles aériennes lors d’une représentation du spectacle Volta. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. « La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie », a souligné dans un communiqué Daniel Lamarre, président du groupe.

« Nous recueillons actuellement toutes les informations relatives à cet événement tragique. Nous offrons notre pleine collaboration aux autorités, alors qu’elles se penchent sur les circonstances de cet accident », a-t-il précisé.

Une acrobate française décédée en 2013

« Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître », se souvient Daniel Lamarre. « Au cours des jours et semaines à venir, nous concentrerons notre énergie à appuyer la famille de Yann et tous nos employés, particulièrement l’équipe de Volta, alors que nous traversons ces moments difficiles tous ensemble ».

Ce n’est pas la première fois que le Cirque du Soleil, fondé au Québec en 1984, déplore le décès d’un acrobate en plein spectacle. Déjà aux Etats-Unis, en juin 2013, une acrobate française, Sarah Guillot-Guyard, était décédée après une chute pendant une représentation de Kà dans le grand hôtel casino MGM Grand, à Las Vegas.

En 2009, un acrobate ukrainien, Olexandre Jourov, surnommé Sacha et âgé de 24 ans, avait effectué une chute mortelle lors d’un entraînement à Montréal.