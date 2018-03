L'ex-directeur de la CIA à Trump: «Vous trouverez votre place dans la poubelle de l'Histoire»

Les couteaux sont sortis. Vendredi, l’ancien n°2 du FBI, Andrew McCabe, a été limogé 24 heures heures avant sa retraite, officiellement pour avoir « induit en erreur » le ministère de la Justice lors de l’enquête sur Hillary Clinton. Dans la foulée, samedi, l’avocat de Donald Trump a appelé à « mettre fin » à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Alors que le président américain semble tenter le tout pour le tout pour tourner la page, l’ancien directeur de la CIA l’a attaqué avec une rare violence sur Twitter.

>> A lire aussi : L'ancien directeur adjoint du FBI limogé

When the full extent of your venality, moral turpitude, and political corruption becomes known, you will take your rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of history. You may scapegoat Andy McCabe, but you will not destroy America...America will triumph over you. https://t.co/uKppoDbduj