Miami: Un ingénieur avait averti de fissures sur le pont avant qu'il ne s'effondre

ETATS-UNIS L’ingénieur a mentionné un problème mais sans spécifier qu’une défaillance structurelle était imminente et écartant tout risque pour la sécurité…

Un pont piétonnier s'est effondré sur une autoroute à six voies à Miami. — Wilfredo Lee/AP/SIPA

Alors qu’il n’y a plus d'espoir de retrouver des survivants, on apprend ce vendredi que le drame aurait pu être évité. L’ingénieur en chef d’un projet de pont en Floride avait averti de la fissuration de la structure du pont piétonnier -mais écarté tout risque- qui s’est effondré jeudi à Miami, tuant au moins six personnes, a indiqué le département des Transports de Floride.

Denney Pate a laissé un message vocal sur la ligne fixe d’un employé du département des Transports deux jours avant que le pont flambant neuf ne s’écrase sur une autoroute en contrebas, a déclaré le département dans un communiqué.

« D’un point de vue de sécurité, nous ne voyons pas de problème »

Dans ses déclarations sur la messagerie vocale - qui n’a été entendue que vendredi car l’employé n’était pas dans son bureau - l’ingénieur a mentionné un problème mais sans spécifier qu’une défaillance structurelle était imminente et écartant tout risque pour la sécurité. « Quelques fissures ont été observées à l’extrémité nord de la travée », a dit Denney Pate, d’après une transcription de l’enregistrement. « De toute évidence, certaines réparations ou autres devront être faites, mais d’un point de vue de sécurité, nous ne voyons pas de problème », a dit Denney Pate.

Le pont piétonnier, qui relie l’Université internationale de Floride (FIU) à une zone d’habitation étudiante, a été construit il y a moins d’une semaine mais n’était pas encore ouvert au public lorsqu’il s’est effondré. Au moins huit véhicules ont été pris au piège lorsque la structure de 950 tonnes a soudainement cédé jeudi.