Ouganda: Un député s'excuse après avoir encouragé les hommes à «battre leur femme»

« En tant qu’homme, vous devez discipliner votre femme, vous devez la toucher, la saisir à bras-le-corps, la frapper en quelque sorte, pour la rendre raisonnable ».

Voilà les propos qu’a tenus le 9 mars Onesmus Twinamasiko, un député ougandais, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, à la chaîne de télévision locale NTV.

VIDEO: MP Twinamasiko Onesmus apologizes for seconding the act of beating women. However he says his words were taken out of context. #NBSLiveAt9 #NBSAmasengejje #NBSUpdates pic.twitter.com/6PWQG2PhNi