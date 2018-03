Une mère publie la photo de son fils dans un cercueil pour dénoncer le harcèlement

L'une des photos publiées sur Facebook par Cheryl Hudson — FACEBOOK/ Cheryl Hudson

Cheryl Hudson a partagé une photo de son fils Andy Leach sur Facebook, que Metro US a repéré lundi dernier, pour dénoncer le harcèlement dont il a été victime. Andy, 12 ans, a été retrouvé pendu dans le garage de son père, dans le Mississippi la semaine précédent après des mois d’insultes et de menaces.

« Il y pensait depuis un bon moment »

Cheryl Hudson a expliqué à Metro US : « Il s’est pendu, son frère de 15 ans l’a trouvé. Il a laissé un mot. En fait, il en a laissé plusieurs. Plusieurs notes ont été retrouvées, il y pensait depuis un bon moment ». Elle explique qu’il a été harcelé toute l’année. Selon elle, les harceleurs, qui ont été entendus par la police, ont commencé par des insultes avant d’aller plus loin et de le menacer. Les enfants auraient peur d’aller aux toilettes dans cet établissement.

« Nous en avons parlé à l’école plusieurs fois et ils n’ont pas fait grand-chose », explique-t-elle. « Nous allons nous assurer que sa voix est entendue et qu’il n’est pas mort pour rien ». Selon son père, le jeune garçon se posait beaucoup de questions sur son orientation sexuelle et avait pris conscience qu’il était probablement bisexuel.

Du côté de Southaven Middle School, personne ne s’est exprimé sur le sujet.