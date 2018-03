Un pont piétonnier s'effondre sur une autoroute à Miami, plusieurs personnes tuées

Les images sont dramatiques. Un pont piétonnier enjambant une autoroute s’est effondré à l’université internationale de Floride de Miami, jeudi. Selon la chaîne NBC, qui cite la police de l’autoroute, il y a « plusieurs morts ». Certains blessés seraient coincés sous le pont, alors que des véhicules ont été écrasés par l’édifice.

