Un pont de 950 tonnes s'effondre à Miami, au moins quatre personnes tuées

Les images sont dramatiques. Un pont de 950 tonnes enjambant une route à six voies s’est effondré le long de l’université internationale de Floride de Miami, jeudi. Dans la soirée, le chef des pompiers a annoncé qu'au moins quatre victimes ont été localisées sous les décombres, et que neuf personnes ont été transportées à l'hôpital. Selon la police, huit véhicules ont été entièrement ou partiellement écrasés par l'édifice.

Le gouverneur de l'Etat, Rick Scott, et le sénateur Marco Rubio, ont promis que «toute la lumière serait faite» sur l'accident. Ce pont, qui avait été posé samedi soir, utilisait un nouveau procédé pour être «glissé» sans devoir interrompre le trafic pour une longue durée. Il devait être terminé fin 2018 ou début 2019 et devait permettre d'accéder à l'université en sécurité sans traverser un boulevard jugé dangereux.

Les secours utilisent des petites caméras et des chiens pour tenter de localiser d’éventuels survivants. Le chef des pompiers a indiqué que les décombres allaient être soulevés «un par un».

« Je suis en route pour l’université où j’ai été professeur adjoint pendant 10 ans. La 8e rue sous le pont qui s’est écroulée est utilisée par de nombreux automobilistes, c’est une terrible tragédie », a tweeté le sénateur Marco Rubio.

Just spoke to @SecElaineChao On my way to @fiu where I have been an adjunct professor for 10 years. SW 8th street, the road under the collapsed bridge is heavily used by so many people in #Miami This is such a horrifying tragedy