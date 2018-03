Un pont de 950 tonnes s'effondre à Miami, huit voitures sous les décombres

Les images sont dramatiques. Un pont de 950 tonnes enjambant une route à six voies s’est effondré le long de l’université internationale de Floride de Miami, jeudi. A 16h30 (21h30 heure de Paris), la police a indiqué que le bilan humain ne pouvait pas encore être déterminé car l'accès à certaines zones est impossible. Selon la police, huit personnes ont été transportées à l'hôpital et huit véhicules se trouvent sous les décombres.

Selon la chaîne NBC, qui cite la police de l’autoroute, il y aurait « plusieurs morts ». Le sénateur Bill Nelson a avancé un chiffre compris entre 6 et 10 victimes.

Les pompiers traitent désormais l'accident comme un «mass-casualty incident» de niveau 2 sur 5, ce qui signifie qu'ils considèrent qu'il y a entre 11 et 20 personnes tuées ou blessées.

«Je suis en route pour l'université où j'ai été professeur adjoint pendant 10 ans. La 8e rue sous le pont qui s'est écroulée est utilisée par de nombreux automobilistes, c'est une terrible tragédie», a tweeté le sénateur Marco Rubio.

Just spoke to @SecElaineChao On my way to @fiu where I have been an adjunct professor for 10 years. SW 8th street, the road under the collapsed bridge is heavily used by so many people in #Miami This is such a horrifying tragedy