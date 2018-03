Donald Trump vante son ignorance face au Premier ministre canadien Justin Trudeau

Le président américain Donald Trump s’est vanté d’avoir affirmé au Premier ministre canadien Justin Trudeau que Washington affichait un déficit commercial avec Ottawa alors qu’il n’en avait « aucune idée », a rapporté ce jeudi le Washington Post.

S’exprimant dans une soirée de levée de fonds mercredi soir dans le Missouri, Donald Trump a raconté cette anecdote, dont le journal dit avoir obtenu un enregistrement audio. « Trudeau est venu me voir. C’est un bon gars, Justin. Il a dit non, non, nous n’avons pas de déficit commercial avec vous, nous n’en avons aucun », a raconté le président en imitant le Premier ministre canadien, toujours selon la retranscription du Washington Post.

« J’ai dit "Faux", Justin, vous en avez un. Je ne savais même pas… Je n’en avais aucune idée. J’ai simplement dit vous avez tort », a poursuivi le président américain.

Un sujet sur lequel Donald Trump est revenu, ce jeudi matin en tweetant : « Nous avons bien un déficit commercial avec le Canada comme nous en avons avec presque tous les pays (certains sont énormes) ». Avant de poursuivre : « PM (Prime Minister) Justin Trudeau du Canada, un gars très bien, n’aime pas dire que le Canada a un surplus face aux USA (en négociation), mais c’est le cas… c’est le cas pour presque tous… et c’est comme ça que je sais ! »

We do have a Trade Deficit with Canada, as we do with almost all countries (some of them massive). P.M. Justin Trudeau of Canada, a very good guy, doesn’t like saying that Canada has a Surplus vs. the U.S.(negotiating), but they do...they almost all do...and that’s how I know!