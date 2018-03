Arabie saoudite: Le prince héritier compare l'ayatollah iranien Ali Khamenei à Hitler

DIPLOMATIE Il a également affirmé que si l’Iran se dotait de l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite « ferait de même le plus rapidement possible »…

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lors de sa rencontre avec Theresa May — Dan Kitwood

Assiste-t-on à une nouvelle course aux l’armements ? Interviewé ce jeudi par la chaîne américaine CBS, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a affirmé que si l’Iran se dotait de l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite « ferait de même le plus rapidement possible ».

« L’Arabie saoudite ne veut pas se doter d’une arme nucléaire, mais si l’Iran développe une bombe nucléaire, nous suivrons la même voie le plus vite possible, sans l’ombre d’un doute », a déclaré le prince dans cette interview qui doit être diffusée dimanche dans son intégralité.

Une escalade verbale

Une escalade verbale qui s’est poursuivie lorsque l’homme fort de Ryad, qui doit rencontrer Donald Trump le 20 mars à la Maison Blanche, a fait un parallèle entre les ambitions territoriales du guide suprême iranien, Ali Khamenei, et celles d’Adolf Hitler. Il veut « créer son propre projet au Moyen-Orient tout comme Hitler voulait s’étendre en son temps. De nombreux pays dans le monde et en Europe n’ont pas réalisé à quel point Hitler était dangereux avant que se produise ce qui s’est produit. Je ne veux pas que la même chose arrive au Moyen-Orient », a dit Mohammed ben Salmane.

Une comparaison qui rappelle étrangement celle que le prince héritier avait faite, en novembre dernier, dans les colonnes du New York Times. « Nous avons appris de l’Europe que l’apaisement ne marche pas. Nous ne voulons pas que le nouvel Hitler de l’Iran refasse au Moyen-Orient ce qui s’est passé en Europe ».