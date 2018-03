Alerte bon plan: Un avion russe perd trois tonnes de lingots au décollage

Des lingots qui tombent du ciel avant de s’écraser dans la neige gelée. Un rêve pour beaucoup, une réalité en Russie puisqu’un avion, transportant des lingots de « métal précieux » a connu un (léger) problème au décollage ce jeudi. L’appareil de la compagne Nimbus s’apprêtait à quitter la piste de l’aéroport de Iakoutsk, en Sibérie centrale, lorsque l’une de des trappes s’est arrachée. Une partie de sa précieuse cargaison s’est alors déversée au sol, a annoncé le Comité d’enquête sur Telegram.

Golden rain :) In Russian airport of Yakutsk, during takeoff of An-12 the part of door of the cargo hatch fell off and 3.4 tonns of gold and platinum dropped out of a transport plane on the airstrip and surrounding areas. pic.twitter.com/zkEx7NwyCw