Californie: Un professeur tire accidentellement en classe et blesse un élève

Illustration: arme à feu. — J.Jacobson/AP/SIPA

Donald Trump propose de former et d’armer les professeurs qui le souhaitent mais un accident survenu en Californie illustre les risques de la mesure. Un professeur a « accidentellement déchargé son arme dans le plafond, et un élève a été touché au cou par un fragment de balle », a indiqué le chef de la police de Seaside, Abdul Pridgen, selon CBS. Alors que les armes à feu sont interdites dans les classes en Californie, l’enseignement a été placé en congé administratif.

Le professeur, identifié comme Dennis Alexander, un réserviste de police d’une localité voisine, voulait montrer comment désarmer quelqu’un lors d’un cours « d’administration de la Justice », pour les élèves qui souhaitent joindre les forces de l’ordre, a expliqué le père d’un élève blessé à la chaîne de télévision locale KSBW. En vérifiant si l’arme était chargée, il l’a dirigée vers le plafond et un coup est parti, faisant tomber des débris sur le cou d’un élève, qui n’a été que légèrement blessé.

Trump veut 20 % des personnels armés

Cet incident survient au moment où un débat fait rage aux Etats-Unis pour déterminer si les professeurs doivent pouvoir porter des armes en cours afin de contrer un éventuel tireur, comme le souhaite Donald Trump depuis la fusillade de Parkland en Floride qui a fait 17 morts en février.

Le président américain s’est dit favorable au fait d’autoriser et de former les professeurs ou les employés qui le souhaitent à amener une arme en classe afin de pouvoir neutraliser un tireur. Un très grand nombre d’enseignants s’y opposent, et des dizaines de milliers d’élèves américains ont participé mercredi à une interruption de cours nationale et symbolique pour demander au gouvernement fédéral des mesures contre la violence des armes.

Un autre accident similaire est survenu le même jour à Alexandria, en banlieue de la capitale fédérale Washington, mais personne n’a été blessé : c’est cette fois-ci un agent de sécurité qui a tiré avec son arme sans le vouloir. La directrice de l’établissement a dit qu’elle ne pensait pas qu’il était judicieux d’armer les enseignants : « Cet incident est survenu avec quelqu’un qui était très entraîné. Je pense que ça se passe de commentaires », a déclaré Lois Berlin, citée par la chaîne NBC.