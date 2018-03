Législatives américaines: Nouvelle claque pour Trump et les républicains

En 2016, Donald Trump avait remporté cette circonscription ouvrière avec plus de 20 points d’avance sur Hillary Clinton. Moins de 18 mois plus tard, le candidat démocrate Conor Lamb a pourtant créé la surprise en Pennsylvanie lors d’une législative partielle, mardi soir, devançant le républicain soutenu par le président américain Rick Saccone de 627 voix.

Si Lamb a revendiqué la victoire, son adversaire n’exclut pas de demander un recompte. Mais quoi qu’il arrive, cette contre-performance est un nouvel avertissement pour les républicains en vue des midterms de novembre, après la défaite de Roy Moore dans la sénatoriale de l’Alabama il y a trois mois.

A l’heure actuelle, Lamb, 33 ans, devance Saccone de 0,2 point, soit 627 voix. Tous les votes par correspondance ont été comptabilisés mais il reste encore quelques bulletins de l’étranger et des militaires à dépouiller d’ici le 20 mars. Lamb a revendiqué la victoire, mercredi soir, mais Saccone a promis de « continuer le combat ».

Democratic #PA18 candidate Conor Lamb declares victory: “It took a little longer than we thought, but we did it” https://t.co/UaL9pCcksi