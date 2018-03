VIDEO. Etats-unis: Des dizaines de milliers d'élèves lancent un appel contre les armes à feu

Des milliers d'élèves américains ont manifesté ce mercredi 14 mars 2018 contre les armes à feu. — AFP

Un mois jour pour jour après une tuerie au fusil d’assaut dans un lycée de Floride, des dizaines de milliers d’élèves américains ont quitté leurs salles de classe en hommage aux victimes.

Cette action baptisée « National School Walkout » a débuté à 10 h pendant 17 minutes, soit une minute pour chacune des 17 personnes mortellement blessées par balle le 14 février à Parkland.

Dix-sept minutes contre les armes dans les écoles. Des dizaines de milliers d’élèves scolarisés dans les écoles américaines ont quitté ce mercredi leurs salles de classe pour exiger de leurs élus et du gouvernement de Donald Trump des mesures concrètes contre les armes à feu. Ils étaient des centaines de collégiens et de lycéens à s’être ainsi rassemblés devant la Maison Blanche à Washington, pour lancer les appels suivants : « Protégez notre avenir, pas les armes à feu », ou encore : « Les prières, cela ne suffit pas ».

Devant la Maison Blanche, cette élève américaine est venue dire: « Les pensées et les prières n’arrêtent pas les balles » des armes à feu #AFP #NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/ABYagGMiqr — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) March 14, 2018

Cette action à travers tout le pays, baptisée « National School Walkout », vise aussi à rendre hommage aux victimes d’une tuerie au fusil d’assaut dans un lycée de Floride, un mois jour pour jour après le drame. La manifestation nationale a débuté à 10 h 00 et était censée durer 17 minutes, soit une minute pour chacune des 17 personnes tuées par balle le 14 février à Parkland. Mais, dans de nombreuses écoles, les élèves ont prévu de dépasser cette durée.

National School Walkout underway in U.S. as students protest gun violence. LIVE coverage: https://t.co/pgqujnDG65 pic.twitter.com/mboBLsgXWJ — Reuters Top News (@Reuters) March 14, 2018

Powerful: Hundreds of #Baltimore Poly students laying on ground to honor 17 victims killed in FL shooting & to push for stricter gun laws #NationalSchoolWalkout #NationalWalkoutDay #WalkoutWednesday pic.twitter.com/0pSFht6tVN — Rick Ritter (@RickRitterWJZ) March 14, 2018

« Nous espérons faire avancer la cause »

Avec un groupe nouvellement formé dans son district scolaire, Alexander Bove, un lycéen de 16 ans, a œuvré durant trois semaines pour organiser cette manifestation au sein de son lycée de Bethesda, dans l’Etat du Maryland.

« Nous espérons faire avancer la cause de la législation sur les armes à feu, plus précisément l’interdiction des bump stocks (dispositifs qui permettent de tirer en rafales), l’interdiction des fusils d’assaut, empêcher nos sénateurs et représentants de toucher de l’argent de la NRA (premier lobby des armes) », expliquait-il. Les élèves avaient confectionné de nombreuses pancartes et ont scandé des slogans hostiles à la NRA.