Allemagne: Angela Merkel réélue chancelière pour un quatrième mandat

Angela Merkel au Bundestag à Berlin, le 22 janvier 2018.

Angela Merkel a été réélue chancelière par les députés ce mercredi. C’est son quatrième mandat à la tête de l’Allemagne.

La dirigeante allemande est en position difficile après six mois d’imbroglio dans sa quête de majorité. Elle doit ensuite prêter serment, avant un premier conseil des ministres de ce gouvernement rajeuni et quasiment paritaire vers 17 heures. La cérémonie marquera la fin d’une longue quête de majorité. Au final, c’est la coalition sortante et mal-aimée réunissant conservateurs (CDU/CSU) et sociaux-démocrates (SPD) qui est reconduite.

Essor de l’extrême droite

Jamais depuis l’instauration de la démocratie, l’Allemagne n’avait eu besoin d’autant de temps pour se trouver un gouvernement. Angela Merkel devra aussi diriger un pays profondément bouleversé par l’essor historique de l’extrême droite, le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) étant depuis les législatives la première force d’opposition du pays avec 92 députés. Ce mouvement a su capitaliser sur les déçus du centrisme de la chancelière et ceux outrés par sa décision en 2015 d’ouvrir le pays à des centaines de milliers de demandeurs d’asile.

Pour nombre d’observateurs, elle attaque donc probablement à 63 ans son dernier mandat. Et certains lui prédisent même une fin prématurée, Angela Merkel ayant été malmenée ces dernières années jusque dans ses rangs conservateurs. Le SPD a quant à lui prévu un bilan d’étape de la coalition dans 18 mois. « C’est tout à fait possible que cette coalition ne tienne pas quatre ans », résume sous couvert de l’anonymat un proche de la chancelière.

Des espoirs européens

Le ministre désigné des Finances et poids lourd social-démocrate, Olaf Scholz a d’ailleurs reconnu que ce gouvernement n’était pas le fruit d'« un mariage d’amour ». Mais il a promis que les alliés étaient « en situation de travailler ensemble et de gouverner convenablement ».

En Europe, on espère en tout cas que la première puissance économique du continent sera vite en ordre de bataille. Angela Merkel doit en effet rassurer ses partenaires sur sa capacité à agir alors que l’Union européenne (UE) est ébranlée par le Brexit, le repli sur soi de certains membres et la popularité croissante des partis anti-système.