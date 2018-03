La police de Québec a signalé, mardi, la disparition d’une touriste française, craignant pour sa vie en raison de sa fragilité à peine cinq jours après le décès de sa fille de 25 ans, tuée dans un accident de motoneige. Les autorités de Québec ont annoncé, mercredi, que la disparue avait été retrouvée morte.

Fabienne Somon, 53 ans, une Française « en visite à Québec », a été vue pour la dernière fois mardi matin dans les rues de la capitale de la province francophone canadienne, selon l’avis de recherche. Le corps d’une femme repêché dans le fleuve Saint-Laurent, mardi en fin de journée, pourrait être celui de Fabienne Somon, a confié un policier au journal Le Soleil.

Mardi soir, la police de Québec n’avait pas confirmé cette information, se bornant à indiquer à l’AFP que « peu après 17h un corps a été retrouvé par la garde côtière » en amont du fleuve à environ une dizaine de kilomètres du lieu de la disparition de la ressortissante française. L’identification est en cours, selon cette source. Néanmoins, un tweet de la police de Québec a précisé, mercredi, que c'est bien le corps de Fabienne Somon qui «a été retrouvée hier dans les eaux du Fleuve Saint-Laurent»

Originaire de Béthune, dans le Pas-de-Calais, Fabienne Somon était arrivée il y a environ deux semaines pour quelques jours de vacances avec sa fille, Marion Rigaut, et le compagnon de cette dernière.

Une personne a été repêchée dans le fleuve près de l’anse aux Foulons par la Garde-Cotière. La police ne peut pas dire s’il s’agit de Fabienne Somon. On ne sait pas non plus si la personne repêchée était toujours vivante. #rcqc pic.twitter.com/UDnefOFuJi