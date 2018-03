VIDEO. Donald Trump aimerait bien avoir une «armée de l'Espace»

Des Storm Troopers au Festival du film de Dubai, le 13 décembre 2017. — PATRICK BAZ / DIFF / AFP

A l’heure où Elon Musk envoie une voiture dans l’espace, Donald Trump veut y dépêcher des troupes. Le président américain a fait savoir mardi qu’il aimerait bien créer une « armée de l’Espace » aux côtés de l’armée de Terre, de l’US Navy et de l’US Air Force, tout en faisant immédiatement douter du sérieux de sa proposition.

« Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l’espace est une zone de combat, tout comme la terre, le ciel et la mer », a déclaré Donald Trump au cours d’une brève visite de la base aérienne de Miramar, dans la banlieue de San Diego (sud de la Californie).

« J’en parlais l’autre jour parce que nous faisons un travail extraordinaire dans l’espace », a-t-il ajouté au cours d’un discours devant des soldats du corps des Marines. « J’ai dit peut-être qu’il nous faudrait une nouvelle armée, on l’appellerait l’armée de l’Espace ». « Je n’étais pas vraiment sérieux mais ils m’ont dit, quelle bonne idée », a conclu le président américain en souriant. « Peut-être qu’on va le faire ».

Le ministre de la Défense s’y est vertement opposé

En fait, la proposition de créer une armée de l’Espace date de plusieurs mois : la Chambre des représentants a même voté en juillet 2017 un texte prévoyant la création d’un « Corps de l’Espace » distinct, séparé de l’armée de l’Air qui gère actuellement les activités spatiales.

Et c’est le ministre de la Défense lui-même, Jim Mattis, qui s’y était opposé le plus vertement. « A une époque où nous essayons de rassembler les fonctions de combat du ministère, je ne souhaite pas ajouter un service séparé qui, selon toutes probabilités, offrirait une approche plus étroite et même étriquée aux opérations spatiales », avait-il fait savoir aux élus, dans une lettre envoyée à un parlementaire opposé à la création de cette branche.

La cheffe de l’US Air Force, Heather Wilson, avait fait savoir qu’elle était elle aussi opposée à cette mesure, qui « nous ferait aller en réalité dans la mauvaise direction, nous ralentirait ». L’armée américaine compte déjà quatre branches : terre, marine, air et corps expéditionnaire des Marines. Les opérations dans l’espace dépendent depuis les années 1950 de l’US Air Force.