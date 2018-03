Etats-Unis: Rex Tillerson a appris qu'il était viré par le tweet de Donald Trump

L’ancien patron du FBI, James Comey, avait appris qu’il était limogé à la télévision. Le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, remercié mardi par Donald Trump, a été informé de la nouvelle… via le tweet matinal du président américain. C’est ce qu’a affirmé l’un des adjoints du département d’Etat, Steve Goldstein, contredisant ainsi la version officielle de la Maison Blanche.

Lors d’un point presse, Tillerson a précisé qu’il avait reçu un appel de Donald Trump « un peu après midi », plus de trois heures après le tweet présidentiel. Il a annoncé qu’il déléguait ses responsabilités à son adjoint John Sullivan à partir de minuit et qu’il quitterait définitivement ses fonctions le 31 mars. Emu, il a remercié tous ses collaborateurs mais n'a pas eu un seul mot pour Donald Trump

« Le secrétaire (d’Etat) n’a pas parlé avec le président ce matin et il ignore les raisons » (de son limogeage), avait déclaré Steve Goldstein, précisant que Rex Tillerson aurait souhaité poursuivre sa tâche « en raison des progrès tangibles enregistrés sur plusieurs sujets de sécurité nationale ». Dans la foulée, Goldstein a été à son tour remercié, plongeant un peu plus la diplomatie américaine dans le chaos, à moins de deux mois de la rencontre prévue avec Kim Jong-un.

Selon CNN, le chef de cabinet de Donald Trump aurait prévenu Rex Tillerson vendredi qu’il allait bientôt être remplacé, mais sans calendrier précis. Mardi, le président américain a annoncé qu’il nommait l’actuel patron de la CIA, Mike Pompeo, à la tête de la diplomatie, mais ce dernier doit encore être confirmé par un vote au Sénat.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!