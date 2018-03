VIDEO. Pour la visite du roi des Belges, le Canada sort le drapeau... allemand

Dans le monde feutré de la diplomatie, où chaque détail compte, le Canada a évité la bourde de justesse. Pour accueillir le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde, un drapeau allemand avait en effet été préparé au lieu du belge. Une erreur rapidement corrigée dans la capitale canadienne Ottawa où le couple royal est en visite.

La bévue a été commise au beau milieu du jardin de la résidence de la représentante de la reine Elizabeth II, chef d’Etat en titre du Canada. Deux petits drapeaux, l’unifolié canadien avec sa célèbre feuille d’érable et celui d’Allemagne, étaient liés par un ruban jaune sur un érable à sucre, planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique.

After flag flub, Belgian journalist @WDehandschutter can't help but wonder whether Canada is taking the Belgian royal visit seriously #pnpcbc pic.twitter.com/Da250L1W5F