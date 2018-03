La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts en sept ans

De la lumière et de la fumée sur le quartier de la Ghouta orientale en Syrie, le 11 mars 2018. — Ammar SULEIMAN / AFP

Les ONG ont dressé un premier bilan humain de ce conflit vieux de sept ans. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) estime que 350.000 personnes ont perdu la vie en Syrie depuis mars 2011.

« 353.935 personnes ont été tuées depuis le 15 mars 2011 », a indiqué l’OSDH, qui dispose d’un vaste réseau d’informateurs à travers la Syrie. Parmi ces victimes figurent 106.390 civils dont 19.811 enfants, a-t-il précisé. Dans un rapport publié ce lundi, l’Unicef a aussi souligné le lourd tribut payé par les enfants dans ce conflit. L’organisme constate une augmentation de 50 % du nombre d’enfants tués en 2017 par rapport à l’année précédente.

La situation désespérée des enfants

« En 2017, la violence aveugle et extrême a tué le plus grand nombre jamais connu d’enfants, 50 % de plus qu’en 2016 », affirme l’Unicef, ajoutant que 2018 s’annonce plus sombre encore. Près de 200 enfants ont été tués dans l’enclave rebelle de la Ghouta orientale depuis février dans des bombardements des forces du régime, selon l’OSDH.

Les enfants représentent 20 % des victimes civiles de cette offensive. Selon l’Unicef, quelque 3,3 millions d’enfants sont exposés aux engins explosifs à travers le pays, tandis que des dizaines d’écoles ont été touchées en 2017 seulement.