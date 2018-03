VIDEO. Népal: Un nouveau bilan du crash à Katmandou fait état d'au moins 49 morts

Un avion décolle de l'aéroport de Katmandou, à proximité du lieu du crash, le 13 mars 2018. — PRAKASH MATHEMA / AFP

Un avion bangladais avec 71 personnes à bord s'est écrasé ce lundi près de l’aéroport de Katmandou où il se préparait à atterrir. Les autorités ont annoncé un bilan provisoire de 49 personnes tuées et 22 autres blessées.

De la fumée pouvait être vue s’élevant du terrain de football où l’appareil a chuté à l’est de l’unique aéroport international du pays, tandis que les pompiers tentaient d’éteindre les flammes et de porter assistance aux personnes à bord. « Nous venons de retirer des cadavres et des personnes blessées des débris », a déclaré le porte-parole du gouvernement népalais, Narayan Prasad Duwadi.

L’avion parait de Dacca

« Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou », a déclaré Manoj Neupane, porte-parole de la police, précisant que 22 autres personnes avaient été blessées. La police et l’armée tentaient ce lundi matin d’entrer dans l’avion pour venir au secours des survivants. A bord de cet avion parti de Dacca au Bangladesh se trouvaient 67 passagers et quatre membres d’équipage.

Sanam Shakya s’est sauvé en sautant par un hublot. Il raconte qu’il ne s’est rendu compte de la gravité de la situation qu’au moment où l’avion a touché le sol. « L’avion montait et descendait, allait à droite et à gauche. Je pensais que c’était à cause du trafic aérien. Mais j’ai compris que l’avion avait un problème quand il a brusquement atterri », a témoigné cet homme de 33 ans depuis son lit d’hôpital. Parmi les passagers figuraient 33 Népalais, 32 Bangladais, un Chinois et un Maldivien, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne, Kamrul Islam.

L'avion hors de contrôle

Les causes de l’accident n’étaient pas encore déterminées mais selon les autorités aéroportuaires, l’avion était « hors de contrôle » peu avant l’atterrissage. Une source aéroportuaire a évoqué une possible confusion entre le pilote et les contrôleurs aériens sur la piste attribuée à l’avion. Selon des témoins, l’avion s’est écrasé en effectuant une deuxième tentative d’atterrissage et a pris feu après s’être arrêté sur un terrain de football proche de la piste.

« Il aurait dû aller tout droit mais il est parti dans l’autre direction », a déclaré Sushil Chaudhary, qui travaille dans les services de nettoyage de l’aéroport. « J’avais peur de le voir heurter un autre avion mais le pilote a redressé l’appareil. Mais ensuite celui-ci s’est écrasé vers le terrain » de football.