VIDEO. Népal: Au moins 40 morts dans le crash d'un avion juste avant l'atterrissage à Katmandou

L'avion s'est crashé au Népal, près de l'aéroport de Katmandou, le 12 mars 2018. — Niranjan Shreshta/AP/SIPA

Un avion bangladais avec 71 personnes à bord s'est écrasé ce lundi près de l’aéroport de Katmandou où il se préparait à atterrir. Les autorités ont annoncé un bilan provisoire de 40 personnes tuées et 23 autres blessées.

De la fumée pouvait être vue s’élevant du terrain de football où l’appareil a chuté à l’est de l’unique aéroport international du pays, tandis que les pompiers tentaient d’éteindre les flammes et de porter assistance aux personnes à bord. « Nous venons de retirer des cadavres et des personnes blessées des débris », a déclaré le porte-parole du gouvernement népalais, Narayan Prasad Duwadi.

L’avion parait de Dacca

"Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou", a déclaré Manoj Neupane, porte-parole de la police, précisant que 23 autres personnes avaient été blessées. La police et l’armée tentaient ce lundi matin d’entrer dans l’avion pour venir au secours des survivants. A bord de cet avion parti de Dacca au Bangladesh se trouvaient 67 passagers et quatre membres d’équipage. Le Népal a subi plusieurs catastrophes aériennes ces dernières années, qui ont porté des coups sévères à son industrie du tourisme.