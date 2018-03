VIDEO. New York: Un hélicoptère s'écrase dans l'East River, au moins deux morts

« Le pilote a réussi à se dégager, mais les cinq autres personnes n’ont pas pu », ont expliqué les pompiers. Un hélicoptère de tourisme s’est écrasé dimanche soir dans l’East River à New York, faisant au moins deux morts, ont indiqué les autorités de la ville.

Video footage shows survivor emerging from the helicopter crash in New York City's East River, officials tell CBS New York. https://t.co/363xIKBsYe pic.twitter.com/aV4r67gBaP

Selon les chefs de la police et des pompiers new-yorkais, l’hélicoptère, qui transportait six personnes dont le pilote, s’est écrasé dans l’East River, au niveau de la 90e rue, peu après 19h locales (minuit, heure française), à l’issue d’une journée ensoleillée.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69