Californie: Une prise d'otages dans une maison de retraite pour anciens combattants fait trois morts

Un ancien combattant américain qui avait été traité pour des troubles de stress post-traumatique dans la maison de retraite pour anciens combattants de Yountville, dans la Napa Valley, au nord de San Francisco, a tué trois femmes avant de se donner la mort, ont annoncé les autorités.

Les forces de police ont trouvé les corps des victimes et celui du tireur dans la maison de retraite pour anciens combattants de Yountville peu avant 18h (3h, heure de Paris), plus de sept heures après le début de l’incident, a indiqué Chris Childs de la Patrouille des voies rapides de Californie.

Plus tôt dans la journée, lors d’un point presse, la police avait indiqué que « de nombreux tirs « avaient » été échangés » mais que personne n’avait été touché. L’homme retenait encore en otage à ce moment-là trois personnes, des psychologues et un directeur de l’établissement, selon la chaîne ABC. Ils auraient participé au traitement de ses troubles de stress post-traumatique.

.@CountyofNapa Sheriff giving a brief update about the ongoing police activity at the Yountville Veterans Home. No reported injuries to deputies at this time. Continue to contact suspect. Hostage negotiators on scene. We will provide more information as it becomes available. pic.twitter.com/QMnsiM417A