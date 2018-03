Californie: Prise d'otages dans une maison de retraite pour anciens combattants

Trois personnes sont retenues en otage dans une maison de retraite pour anciens combattants à Yountville, en Californie. — JL Sousa/AP/SIPA

« De nombreux tirs ont été échangés » mais personne n’a été touché, a indiqué la police lors d’un point presse à 14h00 (23h00 heure de Paris). Le tireur retient toujours trois personnes en otage dans une maison de retraite pour anciens combattants de Yountville, dans la Napa Valley, au nord de San Francisco.

.@CountyofNapa Sheriff giving a brief update about the ongoing police activity at the Yountville Veterans Home. No reported injuries to deputies at this time. Continue to contact suspect. Hostage negotiators on scene. We will provide more information as it becomes available. pic.twitter.com/QMnsiM417A — County of Napa (@CountyofNapa) March 9, 2018

L’homme, qui n’a pas été identifié, serait un ancien patient de l’hôpital, et les trois personnes retenues en otage seraient des psychologues et un directeur de l’établissement, selon la chaîne ABC.

The CHP is aware of the incident at the Yountville Veterans Home and has officers and aerial resources on scene working with Napa County Sheriff’s deputies and others to bring the situation to a safe conclusion. A CHP SWAT team is also enroute. More details as info is available. — CHP Headquarters (@CHP_HQ) March 9, 2018

1.000 pensionnaires

L’incident a débuté vers 10H30 locales (19h30, heure de Paris). L’établissement, le plus grand du pays, compte plus de 1.000 pensionnaires ayant participé à de nombreux conflits, de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux guerres d’Irak et d’Afghanistan.

Selon ABC, les résidents souffrant de troubles mentaux, notamment de PTSD (stress post-traumatique) sont hébergés dans un centre de réadaptation séparé du bâtiment principal.