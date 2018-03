Affaire Trump-pornstar: L'avocat a utilisé son email professionnel pour arranger le paiement

Photomontage de Donald Trump et de l'ex-star du X Stephanie Clifford («Stormy Daniels»), en 2006. — PHOTOS AP/SIPA

Voilà qui pourrait compliquer sa ligne de défense. Alors qu’il cherche à mettre le plus de distance possible entre Donald Trump et le versement de 130.000 dollars à l’ex-actrice porno Stormy Daniels, l’avocat Michael Cohen a utilisé son adresse email de la Trump Organization lors du paiement, révèle NBC News. De quoi donner du poids à la requête de deux élus démocrates qui réclament l’ouverture d’une enquête du FBI afin de déterminer si cette transaction, effectuée moins de deux semaines avant la présidentielle de 2016 afin d’étouffer une liaison présumée, a violé la loi sur le financement électoral.

>> A lire aussi : La plainte de l'ex-actrice porno Stormy Daniels peut-elle inquiéter Trump?

« Lors d’une transaction privée en 2016, j’ai utilisé mes fonds personnels pour faciliter un paiement de 130.000 dollars à Mme Stephanie Clifford », le véritable nom de Stormy Daniels, avait déclaré Michael Cohen le mois dernier. « Ni l’Organisation Trump, ni la campagne de Trump n’était partie dans cette transaction avec Mme Clifford, et ni l’une, ni l’autre ne m’ont remboursé ce versement, directement ou indirectement », a affirmé l’avocat. Mais selon des documents obtenus par NBC, Cohen a écrit à la banque depuis son adresse mcohen@trumporg.com, avant de forwarder un email sur son compte personnel. A ce stade, on ne sait pas à qui appartient le compte bancaire utilisé.

Plainte de la pornstar

Stormy Daniels a déposé une plainte mardi à Los Angeles contre le président américain pour tenter de faire invalider la clause de confidentialité qu’elle a signée avec lui après avoir reçu 130.000 dollars. La plaignante, qui affirme avoir eu une « liaison intime » avec Donald Trump en 2006, jure qu’elle veut être libre de « dire [sa] vérité ».

La rumeur d’infidélité n’est ici pas l’élément important. « L’accord et la lettre annexe de la plainte de Stormy Daniels montrent, en substance, qu’il y a eu coordination entre Donald Trump, Cohen et Daniels. Cela signifie que le paiement de Cohen à Daniels contre son silence pendant la campagne présidentielle a violé la loi sur le financement électoral. C’est un délit passible de cinq ans de prison », accuse l’élu démocrate Ted Lieu.