Catalogne: Les indépendantistes proposent un nouveau référendum pour une future «République catalane»

Les indépendantistes Catalans à la recherche d’une solution pour sortir de la crise. Les principaux partis indépendantistes de Catalogne prévoient ainsi d’organiser un nouveau référendum sur une future constitution de la « République catalane », proclamée en octobre et restée lettre morte.

L’accord, fruit de semaines de négociations ardues entre les deux principaux partis, Ensemble pour la Catalogne de Carles Puigdemont et la Gauche républicaine de Catalogne, doit encore être ratifié par la Candidature d’unité populaire, petit parti séparatiste d’extrême gauche.

Il prévoit le lancement d’un processus participatif pour définir ce que devrait être la Catalogne indépendante, qui aboutirait à « la proposition d’une future Constitution de la République catalane ». Ce processus doit se conclure par un referendum, où les citoyens se prononceraient sur chaque paragraphe. Cette consultation serait sans aucun doute déclarée illégale comme le référendum d’autodétermination du 1er octobre, marqué par des violences policières.

Un espace d’exil en Belgique

Les séparatistes s’engagent en outre à créer en Belgique un « Espace libre en exil », une entité « de droit privé » présidée par Carles Puigdemont, président destitué Carles Puigdemont, qui s’est exilé dans ce pays après la déclaration d’indépendance avortée du 27 octobre.

Son rôle sera de « favoriser l’internationalisation de la cause de l’indépendance de la Catalogne » et « avancer vers l’établissement de la République catalane » de manière coordonnée avec le gouvernement de Barcelone. « La cause de la Catalogne émerge aujourd’hui comme la cause juste de tous les peuples qui veulent être libres », proclame ce texte.

Aux élections régionales du 21 décembre, les indépendantistes ont obtenu la majorité absolue des sièges, mais ne sont pour l’heure pas parvenus à s’entendre pour investir un gouvernement et se libérer ainsi de la tutelle de la région par le gouvernement central. Lundi doit avoir lieu la séance d’investiture d’un nouveau président régional, mais sa tenue est incertaine, le seul candidat, Jordi Sanchez, en détention provisoire, devant obtenir une improbable autorisation pour sortir de prison.