Cryptomonnaies: Le Japon sanctionne plusieurs plateformes d'échange, le bitcoin chute

Les autorités japonaises ont ordonné jeudi à deux plateformes locales d’échanges de cryptomonnaies de cesser temporairement leurs opérations, parmi d’autres sanctions adressées à des acteurs du secteur après le piratage géant subi par Coincheck en janvier.

L’agence des services financiers (FSA) a notamment ordonné aux plateformes FSHO et Bit Station d’arrêter leurs opérations pendant un mois à partir de jeudi. Selon l’agence, FSHO « n’a pas un système efficace de contrôle des échanges et n’a pas formé ses employés », tandis qu’un employé de Bit Station « a détourné des dépôts de monnaie virtuelle de certains clients pour son usage personnel ». Les autorités ont également exigé de cinq autres plateformes, dont Coincheck, d’améliorer leurs pratiques.

Le bitcoin plonge sous la barre des 10.000 dollars

Après cette annonce, le cours du bitcoin, principale monnaie virtuelle, a chuté de plus de 5 %, repassant sous la barre des 10.000 dollars. Il est descendu sous les 9.600 dollars, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg, avant de remonter près des 9.700 dollars.

Coincheck avait déjà subi des mesures administratives après le piratage massif qu’elle a connu en janvier et qui a abouti à la perte de l’équivalent de 530 millions de dollars en cryptomonnaie NEM. Après ce vol, le plus important dans l’histoire des devises virtuelles, la société s’est engagée à rembourser quelque 400 millions de dollars aux 260.000 clients affectés.

En février, sept clients de la plateforme (deux entreprises et cinq personnes) ont déposé une plainte contre Coincheck, demandant un remboursement de leurs dépôts perdus et un dédommagement pour les intérêts perdus en raison de l’incident. Après ce piratage, la FSA avait mené des perquisitions au sein de plusieurs plateformes locales d’échanges et avait demandé à une douzaine de plateformes de rendre compte de leurs efforts pour gérer les risques pesant sur la sécurité de leurs systèmes.