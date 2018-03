Guerre commerciale: Le conseiller économique de Trump, Gary Cohn, claque la porte

C’était l’homme qui tempérait la doctrine « America First » de Donald Trump. Mais visiblement, les taxes imposées par le président américain, sans consulter grand monde, sur les importations d’acier et d’aluminium ont été l’annonce de trop : Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, a démissionné mardi.

« Ce fut un honneur de servir mon pays et de mettre en place des politiques pro-croissance favorables aux Américains, avec en particulier le vote d’une réforme fiscale historique », a indiqué, dans un communiqué laconique, celui qui dirigeait l’influent Conseil économique national (NEC).

Cet ancien numéro 2 de la banque Goldman Sachs rejoint une longue liste d’une vingtaine de collaborateurs de Donald Trump ayant quitté leurs fonctions à la Maison Blanche au cours des derniers mois.

« Gary (…) a fait un travail extraordinaire pour mettre en place notre programme, aidant à aboutir à une réforme fiscale historique et à libérer une nouvelle fois l’économie américaine », a souligné Donald Trump, sans évoquer leurs désaccords de fond sur le protectionnisme.

Dans un tweet matinal, le locataire de la Maison Blanche avait contesté mardi l’idée d’un fonctionnement chaotique de la Maison Blanche, assurant que la cascade de départs au sein de son équipe n’était que le fonctionnement normal de la West Wing.

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!