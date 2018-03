VIDEO. «Votre haleine sent l'alcool», l'interview malaise d'un ex-conseiller de Donald Trump

L'ancien conseiller de Donald Trump, Sam Nunberg, le 5 mars sur CNN. — CAPTURE CNN

Mais que se passe-t-il avec Sam Nunberg ? C’est la question sur toutes les lèvres aux Etats-Unis, mardi, alors que cet ancien conseiller de Donald Trump a fait le tour des plateaux télé, la veille, jurant qu’il refuserait de comparaître devant le procureur en charge de l’enquête sur la Russie. Déclarations contradictoires, bravades, punchlines… Il a enflammé Twitter. Si certains analystes estiment qu’il fait le show, d’autres s’inquiètent et se demandent si Sam Nunberg n’est pas en train de craquer.

La tempête médiatique a commencé par une bravade. Assigné à comparaître devant un grand jury par le procureur Robert Mueller, Nunberg, qui coachait Donald Trump au début de la campagne, en 2015, a annoncé sur MSNBC qu’il ne s’y rendrait pas, risquant au passage la prison. « Je ne vais pas fournir tous mes emails à Robert Mueller, c’est ridicule, j’ai d’autres choses à faire. Pourquoi a-t-il besoin de voir les emails qu’on a échangés avec Steve Bannon et Roger Stone alors qu’on passait notre temps à dire combien on détestait tout le monde. » Un peu plus tard, il lâche, presque amusé : « Je crois que mon avocat va me larguer. »

« Ils ont peut-être quelque chose sur Trump »

Au Washington Post, Nunberg le jure : « Il n’y a pas eu de collusion avec la Russie. Donald Trump a remporté l’élection tout seul. Il a fait une campagne d’enfer. Et il n’y a personne qui le haït plus que moi ». L’ancien conseiller a en effet été viré par Donald Trump en 2015, et les deux hommes ont croisé le fer au tribunal depuis. Mais sur MSNBC (avec un autre présentateur), Sam Nunberg dit ensuite presque l’inverse : « Je crois qu’ils [l’équipe du procureur] ont peut-être quelque chose sur Donald Trump. Il a peut-être fait quelque chose pendant l’élection, mais je n’en sais rien ».

L’ancien conseiller estime également que Donald Trump ment lorsqu’il affirme qu’il n’a pas été mis au courant de la fameuse rencontre entre son fils et une avocate russe promettant « des informations compromettantes » sur Clinton ; « Je ne le crois pas, il en a parlé la semaine d’avant. » Il s’agit ici de spéculations : quelques heures après les emails échangés entre Donald Trump Jr et l’intermédiaire Rob Goldstone pour confirmer l’organisation de la rencontre, le candidat avait en effet promis une conférence de presse avec « des révélations » sur Hillary Clinton la semaine suivant. La conférence n’a jamais eu lieu.

« Votre haleine sent l’alcool »

Plateau après plateau, Nunberg semble de plus en plus agité dans ses réponses. Il clashe la porte-parole de la Maison-Blanche : « Sarah ferait mieux de fermer sa gueule, c’est une très mauvaise communicante. » Puis l’ancien conseiller Carter Page, mis sur écoute par le FBI : « Carter est une merde, c’est lui qui est coupable de collusion avec la Russie mais ce n’était pas un vrai conseiller, c’était juste un nom sur une liste au début de la campagne. »

Il termine sa journée à nouveau sur CNN, cette fois face à la journaliste Erin Burnett. Qui s’excuse pour une question « awkward » (embarrassante) : « Nous sommes assis près l’un de l’autre. Vous savez ce que certains à la Maison Blanche disent, que vous buvez ou prenez de la drogue. Et en vous parlant, j’ai remarqué que votre haleine sent l’alcool… » « Je n’ai rien bu », l’interrompt Nunberg. « Rien d’autre ? », insiste la journaliste. « Non, enfin à part mes médicaments. Des anti-dépresseurs, est-ce autorisé ? » La journlaiste tente d'embrayer.

« Je sais que c’est divertissant de regarder les interviews bizarres de Sam en ce moment, mais je m’inquiète, j'ai peur qu'il n'aille pas bien », a réagi la commentatrice conservatrice S.E.Cupp sur Twitter. Nunberg a répondu via une interview accordée à Yahoo News : « Je ne suis pas en train de craquer. J’ai juste décidé de faire de la résistance, ils peuvent m’arrêter s’ils le veulent. » Reste à voir s’il tiendra le même refrain après quelques jours en prison, si le procureur décide de l’y envoyer pour « outrage ».