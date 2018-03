Un accident de la route a fait au moins 25 personnes, principalement des femmes et des enfants, ce mardi dans l’ouest de l’Inde.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur d’un camion transportant les invités d’un mariage a perdu le contrôle du véhicule sur un pont de l’État du Gujarat, faisant passer le poids lourd par-dessus bord pour s’écraser, huit mètres plus bas, dans le lit d’une rivière asséchée.

Un bilan susceptible de s’alourdir

« Environ 60 personnes voyageaient dans le camion et la plupart des victimes sont des femmes et des enfants », a déclaré à l’AFP l’inspecteur de police K.J. Kadapda. Les responsables ont indiqué que le bilan humain était susceptible de s’alourdir. De nombreux passagers, qui se rendaient à un mariage, restent piégés sous le véhicule retourné.

>> A lire aussi : Au moins sept morts dans l'effondrement d'un immeuble à Bombay

L’accident est survenu dans le district de Bhavnagar, à 150 kilomètres au sud de la grande ville d’Ahmebadad.

Les routes indiennes comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus de 150.000 morts chaque année dans des accidents dus à la mauvaise qualité des chaussées, au manque d’entretien des véhicules et à l’imprudence des conducteurs.

avec AFP