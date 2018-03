VIDEO. L'épave de l'un des premiers porte-avions américains, coulé pendant la Seconde guerre mondiale, localisée

Elle sommeillait au fond de la mer depuis 76 ans. L’épave de l’USS Lexington, un porte-avions américain de la Seconde guerre mondiale coulé par les Japonais dans la Mer de Corail en 1942, a été localisée par une équipe du co-fondateur de Microsoft Paul Allen.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX