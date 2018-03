VIDEO. Trump plaisante sur Xi Jinping, «président à vie»: «On devrait essayer aussi»

Une boutade qui fait grincer des dents aux Etats-Unis. Donald Trump s’est amusé samedi des perspectives de présidence illimitée de son homologue chinois Xi Jinping, allant jusqu’à suggérer en riant qu’une telle réforme soit importée aux Etats-Unis.

« Il est désormais président à vie », a déclaré le président des Etats-Unis, sur le ton de la plaisanterie, lors d’un rassemblement dans sa villa de Mar-a-Lago en Floride, destiné à lever des fonds en faveur du Parti républicain.

« Il est arrivé à le faire. Je trouve cela formidable », a poursuivi Donald Trump, selon un enregistrement de ses propos diffusés par CNN. « On devrait peut-être essayer aussi un de ces jours », a-t-il lancé, provoquant les rires de son auditoire.

Les propos, même prononcés sur le ton de l’humour, n’ont pas fait rire le représentant démocrate Ro Khanna, alarmé comme de nombreux internautes par la perspective d’une présidence Trump à vie.

« Qu’il ait dit ça pour rire ou non, parler d’une présidence à vie comme pour Xi Jinping est la chose la moins américaine qui puisse jamais sortir de la bouche d’un président américain », a déclaré Ro Khanna.

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe