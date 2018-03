VIDEO. Etats-Unis: Ivre, un étudiant commande un Uber et se retrouve... à 500 km de sa destination

L'app Uber sur smartphone. — Julio Cortez/AP/SIPA

Kenny Bachman a eu un peu la gueule de bois au réveil… Cet étudiant de l’université de Virginie occidentale (Etats-Unis) a vécu il y a quelques jours une drôle de mésaventure. Après une soirée très alcoolisée sur le campus de Morgantown (Virginie), le jeune homme de 21 ans décide de rentrer chez lui vers 3 heures du matin en utilisant le service de VTC Uber.

Une fois à bord du véhicule, Kenny s’endort et finit par se réveiller quelques heures plus de tard… en plein New Jersey, soit à plus de 500 kilomètres de sa destination initiale, rapporte Slate.

Une facture de 1635,93 dollars

Au moment d’indiquer l’adresse au chauffeur, Kenny a tout simplement confondu son domicile avec celui de ses parents, qui eux vivent à Gloucester County dans le New Jersey. « Je me suis réveillé et je me suis dit : "Putain, qu’est-ce que je fous dans la voiture d’un mec que je connais même pas ?" », a expliqué l’étudiant au site Buzzfeed.

Le plus dur a été l’addition, très salée. La course a coûté à l’étudiant 1.635,93 dollars, soit environ 1.300 euros. Le jeune homme a tenté de négocier la facture avec Uber, mais il a finalement dû débourser la somme pour éviter « des poursuites judiciaires ».