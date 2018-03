Assassinat des journalistes de RFI: Un juge français s'est rendu au Mali pour enquêter

« C’est une avancée importante ». Le juge antiterroriste français chargé d’enquêter sur l’assassinat de deux journalistes de Radio France internationale (RFI) le 2 novembre 2013 à Kidal dans le nord du Mali, a pu se rendre début février à Bamako, a annoncé ce samedi l’association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

« Le juge (Jean-Marc) Herbaut s’est rendu au Mali quatre ans après les faits », a déclaré Danièle Gonod, présidente de l’association lors de sa 5e assemblée générale qui s’est tenue à Paris.

5eme Assemblée générale de l'association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, membre de l'AfVT. Point sur le dossier judiciaire et les actions menées. @gsaintmarc exprime le soutien moral et actif de l'@afvt_org pic.twitter.com/p7swBZMQsb