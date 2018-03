Syrie: Le régime a repris 10% de l'enclave rebelle dans la Ghouta

SYRIE Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ont exprimé samedi leur «grave préoccupation» face à la situation humanitaire...

De la fumée dans la Ghouta orientale, à l'est de Damas, le 2 mars 2018. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les forces du régime syrien et leurs alliés ont repris samedi des secteurs périphériques de l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale, à la faveur de combats au sol qui se sont intensifiés après une campagne aérienne dévastatrice et meurtrière.

Sur un autre front de la guerre en Syrie, au moins 36 membres des forces prorégime ont été tués samedi dans des frappes de la Turquie dont l’armée mène une offensive à sa frontière contre l’enclave kurde syrienne d’Afrine, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Le régime veut reconquérir l’ensemble de la Ghouta orientale

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, le conflit qui entre le 15 mars dans sa huitième année s’est complexifié, avec l’intervention militaire de puissances étrangères et de groupes djihadistes, et a fait plus de 340.000 morts. Soutenu par son allié russe, le régime de Bachar al-Assad a accentué ces derniers jours les attaques au sol contre les rebelles dans les secteurs périphériques de l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, selon l’OSDH.

Après avoir reconquis plusieurs localités à la faveur de ces combats, le régime a repris le contrôle de 10 % du secteur tenu par les insurgés, selon l’ONG. Ces nouveaux territoires conquis forment un croissant allant de l’est au sud-est de l’enclave rebelle.

Le pouvoir syrien ne cache pas son intention de reconquérir l’ensemble de la Ghouta orientale après avoir dépêché des renforts mi-février autour de l’enclave rebelle, où quelque 400.000 civils sont assiégés depuis 2013. Les prorégime contrôlent déjà les deux tiers de la Ghouta, et les rebelles un tiers.

Macron et Guterres expriment leur « grave préoccupation »

Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ont exprimé samedi leur « grave préoccupation » face à la situation en Ghouta orientale, où les convois de l’ONU doivent pouvoir apporter de l’aide dans l’enclave rebelle syrienne, selon l’Elysée.

Lors d’un entretien téléphonique samedi soir, le président français et le chef de l’ONU ont « réaffirmé leur pleine détermination à faire appliquer par le régime syrien et ses alliés la résolution 2401, notamment sur l’accès humanitaire », a indiqué l’Elysée.

« Les convois de l’ONU doivent livrer dès à présent l’assistance médicale et alimentaire indispensable aux populations assiégées », a ajouté la présidence française. Emmanuel Macron s’entretiendra dimanche de la Syrie avec son homologue iranien Hassan Rohani, Téhéran étant l’un des principaux soutiens du régime syrien.