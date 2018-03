Etats-Unis: Un homme se tue avec une arme à feu devant la Maison Blanche

Alerte à la Maison Blanche ce samedi. Un homme s'est tué avec une arme à feu samedi matin devant la résidence présidentielle, a indiqué le Secret Service, agence chargée de la protection du président Donald Trump, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment quand les coups de feu ont éclaté.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse .

Le président américain a en effet passé le début du week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et devait être de retour à la Maison Blanche samedi soir.

Selon le compte Twitter du Secret Service, chargé de la protection de la présidence, une personne « se serait infligé une blessure par arme à feu le long de la barrière nord de la Maison Blanche ».

L'homme a sorti une arme dissimulée sous ses vêtements et a «tiré plusieurs coups mais aucun ne visait apparemment la Maison Blanche», selon le Secret Service. Les chaînes de télévision américaines ont montré des voitures de police et des ambulances garées sur les lieux de l’incident et des policiers délimitant un périmètre de sécurité.

“It’s a sad moment. … It is a reminder that we live in a society that can be very dangerous,” says Democratic Rep. Dan Kildee of Michigan after a man shoots himself in front of the White House https://t.co/tPch4v5o2n https://t.co/Zxod0OAcDS