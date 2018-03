Etats-Unis  L’armée américaine accusée d’avoir maltraité ses chiens «héros de guerre»

MONDE Selon un rapport du Pentagone publié le 1er mars, les chiens utilisés lors des opérations militaires américaines en Afghanistan entre 2010 et 2014 ont été abandonnés dans des chenils à leur retour aux Etats-Unis…

Le chien Wilbur, lors d'une mission avec une équipe des Opérations spéciales de la Marine américaine dans la province de Helmand en Afghanistan, le 15 avril 2013. — Sipa USA

Des héros de guerre laissés pour compte. Selon un rapport du bureau de l’Inspecteur général du Pentagone, le ministère de la Défense américain, publié le 1er mars et relayé par Reuters, les chiens militaires utilisés pendant les combats en Afghanistan entre 2010 et 2014 ont subi de mauvais traitements à leur retour sur le sol américain.

Manque de soins et d’attention

Lancée à la suite de plaintes de plusieurs soldats, cette inspection interne a révélé que ces chiens, dressés et utilisés notamment pour renifler des bombes dans des conditions extrêmement dangereuses, terminaient leurs jours dans de tristes conditions à leur retour aux Etats-Unis.

Selon ce rapport, certains chiens ont été laissés dans des chenils parfois pendant onze mois, souffrant d’un manque de soins et d’attention. D’autres ont pu être euthanasiés. Par ailleurs, les candidats à l’adoption de ces chiens qui ont sauvé des vies humaines n’ont fait l’objet d’aucune sélection ou contrôle particulier.

Le rapport pointe également le non-respect par l’armée de plusieurs règles édictées par le Pentagone concernant la formation et le traitement de ces chiens : les animaux ont ainsi été fournis par des sous-traitants privés alors que seul le 341e escadron de l’Air force est habilité à former et distribuer les nouveaux chiens à tous les services de l’armée.