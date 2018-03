«Windmageddon» aux Etats-Unis: «Presque tout le monde a vomi dans l'avion»

Plus de 500 vols ont été supprimés à cause du vent à l'aéroport de LaGuardia de New York, le 2 mars 2018. — Mark Lennihan/AP/SIPA

Une tempête frappe le nord-est des Etats-Unis depuis jeudi soir, mêlant importantes chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, et a déjà entraîné l’annulation de centaines de vols ainsi que la fermeture de services administratifs. Son intensité a été augmentée par un phénomène dit de « bombe météorologique », caractérisé par une baisse brutale de la pression atmosphérique.

Dans la région de Washington, les conditions climatiques marquées par des rafales de vent annoncées à 120 km/h, ont incité le gouvernement à fermer l’ensemble des services administratifs fédéraux de l’agglomération. Les écoles de la capitale fédérale sont restées fermées.

Inspiré par les images de palissades ou d’arbres abattus autour de la capitale, le surnom « Windmageddon » (apocalypse du vent) a fleuri sur les réseaux sociaux.

It’s a bit windy at the White House pic.twitter.com/FPQTMKjkzE — Andrew Beatty (@AndrewBeatty) March 2, 2018

Selon le compte rendu d’un pilote, les turbulences étaient telles, vendredi matin que « presque tout le monde a vomi dans l’avion » sur un vol qui a atterri à Washington.

Official NOAA aircraft report amid high winds: "PRETTY MUCH EVERY ONE ON THE PLANE THREW UP" pic.twitter.com/cd83EL6atf — Justin Fenton (@justin_fenton) March 2, 2018

Inondations à Boston

Les fortes précipitations observées depuis la fin de la nuit de jeudi à vendredi, ainsi que des rafales de vent, ont entraîné l’annulation de plus de mille vols au départ ou à destination d’aéroports de la zone. L’aéroport new-yorkais de LaGuardia était le plus affecté, avec plus de 500 vols supprimés, selon le site spécialisé flightaware.

Plus au nord, du New Jersey au Massachusetts, le service de météorologie nationale (NWS) a mis en garde contre des risques de submersion côtière et d’inondations à l’intérieur des terres.

Found this #EastBoston neighbor out for a leisurely kayak along surface streets in the middle of a #Noreaster, as one does. pic.twitter.com/HXyUtK9kcp — ~ Steve Holt ~ (@TheBostonWriter) March 2, 2018

Dans les régions côtières du New Jersey, de l’Etat de New York et du Massachusetts, la température légèrement supérieure à 0°C donnait un mélange de neige fondue, de grêle et de pluie. Plus de dix centimètres de précipitations en 30 heures étaient attendus dans certaines parties de Long Island, près de New York.

Plus à l’intérieur des terres, les chutes de neige ont déjà atteint jusqu’à 30 centimètres dans le centre de l’Etat de New York, selon la météorologie nationale, et devaient se poursuivre toute la journée de vendredi.